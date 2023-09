Caso Osimhen, giocatore furioso per il video! Il Mattino: rischio rottura totale, si può finire in tribunale

Notizie Calcio Napoli - Non c’è pace in casa Napoli in questo periodo: è scoppiata infatti anche la grana Osimhen. E il riferimento non è alla lite con Rudi Garcia apparentemente superata dopo un chiarimento prima nello spogliatoio e poi a Castel Volturno, piuttosto a un video della discordia postato direttamente dalla SSC Napoli che ha fatto infuriare l’attaccante nigeriano.

Osimhen furioso col Napoli per un video su TikTok

Il riferimento è a una parodia postata sul profilo Tok Tok della società, poi prontamente eliminato, relativo all’errore dal dischetto a Bologna. Il problema - riporta Il Mattino oggi in edicola - è che la crepa, dovuta anche al mancato rinnovo, rischia di diventare una voragine.

La vicenda, come riferito dal procuratore del calciatore apparso furioso, rischia di finire in tribunale. Il giocatore, definito ironicamente "una noce di cocco" nel video che ha scatenato il putiferio, in serata ha cancellato tutte le foto con la maglia del Napoli dal suo profilo Instagram.