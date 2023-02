Campionato declassato, bonus fantomatici e retroscena: il triste tentativo di chi non accetta lo strapotere Napoli

Calcio Napoli - E nun se vonno sta! Mentre il Napoli sta praticamente asfaltando tutto e tutti sul campo a suon di gol e record, c'è chi invece vuole distogliere l'attenzione dalla cavalcata trionfale finora di Luciano Spalletti e squadra parlando di premi extra contratto e su un campionato declassato. Sembra quasi che gli azzurri siano primi quasi per demeriti altrui causa fallimenti tecnici e penalizzazioni per plusvalenze come nel caso della Juventus. Basta leggere i maggiori quotidiani italiani che usano le prime pagine per parlare di Inter, Milan e Juventus relegando il Napoli ampiamente dopo come se gli azzurri fossero nella parte centrale della classifica. Scelta editoriale o di marketing? Non lo capiremo mai, però una squadra capolista con questo distacco meriterebbe più considerazione.

Nel momento in cui squadra e ambiente stanno dimostrando una maturità senza precedenti, ecco venire fuori fantomatiche cifre sui premi extra contratto che il presidente de Laurentiis avrebbe promesso in caso di scudetto e soprattutto di vittoria della Champions League. L'obiettivo è creare polemica per riattivare anche quella parte di tifoseria che aveva sempre imputato al presidente di non voler vincere perchè sennò sarebbe stato costretto ad aumentare ingaggi, bonus ed altro. Oltre alla questione del vile denaro, utilizziamo un'espressione usata qualche tempo fa dallo stesso De Laurentiis, in questi giorni stanno venendo fuori anche retroscena sui rapporti dello scorso anno tra squadra, patron ed allenatore. Si è letto, per esempio, che il famoso Napoli-Verona 1-1 che costò il quarto posto, fu causato anche dallo scontro sui premi Champions tra società e calciatori. Insomma, chi più ne ha più ne metta. La realtà oggettiva è che il Napoli è primo in serie A ed è tra le formazioni più in crescita del panorama calcistico europeo. Il resto è solo gossip di bassa lega e speculazione.

