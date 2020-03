Calciomercato Napoli - Ciro Venerato è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24.it. Ecco quanto dichiarato:

"Arrivano conferme sul gradimento della SSC Napoli per Jovic del Real Madrid. Ma l'eventuale assenza del Napoli in Champions League potrebbe essere letale per il buon esito della trattativa, sia per i costi che per il gradimento della punta"