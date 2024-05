Calciomercato Napoli, acquisti over 30 dell'era De Laurentiis in A: c'è un ruolo off limits | FOCUS

Aurelio De Laurentiis è sempre stato molto chiaro sugli acquisti over 30. Non ha mai nascosto la poca voglia di acquistare calciatori in quella fascia d’età a meno che non gli si presenti un’occasione davvero unica in grado di fargli ammortizzare l’investimento. L’eccezione in tal senso, guardando la storia della sua gestione, fu Pepe Reina il quale ha giocato per due volte in azzurro pur essendo over 30.

Quanti calciatori over 30 ha acquistato De Laurentiis nel Napoli

Calciomercato Napoli - Nel discorso over 30 rientra anche l’ultima indiscrezione di mercato che vorrebbe l’attaccante Romelu Lukaku (1993) in orbita Napoli nell’affare Victor Osimhen al Chelsea. Tralasciando il discorso tecnico, vediamo quanti e quali sono stati gli acquisti di calciatori con età superiore a 30 anni nella gestione Aurelio De Laurentiis in Serie A.

Complessivamente sono 21 i calciatori acquistati dal Napoli con un età dai 30 in poi. Per quanto riguarda invece i ruoli sui quali il club ha scelto di puntare su profili d’esperienza, quello più avanti con l’età risulta essere il portiere. Dal 2007/08 ad oggi sono stati infatti presi ben 8 estremi difensori esperti: Bucci 40 anni, De Sanctis 33, Colombo 37, Reina 32, Andujar 32, Reina (bis) 34, Karnezis 34, Ospina 31, Sirigu 36.

Sono invece 7 i difensori esperti sui quali il Napoli ha scelto di puntare dal ritorno in massima serie ad oggi: Aronica 31, Campagnaro 30, Cribari 31, Gamberini 32, Mesto 31, Reveliere 35, Juan Jesus 31. Due invece i centrocampisti over 30 acquistati dal Napoli finora: Santana 31 e Giaccherini 32. Infine sono 4 gli attaccanti presi nell’era De Laurentiis con nella stessa fascia d’età menzionata in precedenza per gli altri due ruoli: Zalayeta 31, Lucarelli 36, Mascara 32 e Llorente 35.