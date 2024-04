Quanto hanno speso le società con Conte allenatore: tutti i cartellini dal 2011, totale da capogiro | FOCUS

Antonio Conte è il nome più in voga in questi mesi per sedere sulla panchina del Napoli a partire ufficialmente dal prossimo 1° luglio. L'allenatore leccese, dopo un anno sabbatico, avrebbe voglia di allenare nuovamente; magari in Italia dopo l'esperienza non fortunata al Tottenham. Tralasciando il discorso tecnico tattico, si è discusso molto sul fatto che un profilo come Conte chiederebbe a De Laurentiis investimenti in cartellini molto importanti. Ma quanto ha fatto spendere Antonio Conte nelle società in cui ha lavorato dal 2011 escludendo, chiaramente il biennio in Nazionale 2014-16?

Quanto hanno speso le squadre allenate da Antonio Conte

Ultime notizie - Nel triennio alla guida della Juventus possiamo dire che Conte è riuscito a vincere nonostante non fossero state investite grandi cifre in cartellini (122,2 milioni). Nella stagione 2011/12 fu di 48,5 milioni la cifra spesa in cartellini. Nella annata successiva il valore scese a 37,4 milioni per poi chiudersi al terzo anno con un 36,3 milioni. Ecco il report dettagliato sulle operazioni in entrata della Juve sotto la gestione tecnica di Conte.

Juventus

Juve 2011-12

Stephan Lichtsteiner 10 milioni

Eljero Elia 9 milioni

Arturo Vidal 12,5 milioni

Mirko Vucinic 15 milioni

Andrea Pirlo svincolato

Martin Caceres prestito 1,5 milioni

Marco Borriello prestito 0,5 milioni

TOTALE - 48.5 milioni

Juve 2012-13

Lucio svincolato

Nicola Leali 3,8 milioni

Emanuele Giaccherini riscatto 4,2 milioni

Sebastian Giovinco 11 milioni

Mauricio Isla 9,4 milioni

Kwadwo Asamoah 9 milioni (50% del cartellino)

Paul Pogba svincolato

Nicolas Anelka 0 euro

Nickas Bendtner prestito

TOTALE - 37,4 milioni

Juve 2013-14

Angelo Ogbonna 13 milioni

Carlos Tevez 6 milioni

Kwadwo Asamoah 9 milioni

Federico Peluso 4.8 milioni

Fernando Llorente svincolato

Simone Zaza 3,5 milioni

Pablo Osvaldo prestito

TOTALE - 36,3 milioni

Chelsea

Il picco di spesa si è avuto invece nel biennio al Chelsea con un totale di 394,8 milioni. Una cifra davvero pazzesca anche se va detto che quel Chelsea aveva disponibilità economiche molto più alte della Juventus che con Conte in Italia vinse praticamente tutto. Il primo anno ai Blues gli acquisti portarono ad una spesa di 141,3 milioni mentre in quello successivo la cifra lievitò fino 253,8 milioni. Ecco il report dettagliato di spesa del Chelsea con Antonio Conte:

Chelsea 2016-17

Eduardo 5 milioni

David Luis 38,5 milioni

Marcos Alonso 23 milioni

N’Golo Kanté 35,8 milioni

Michy Batshuayi 39 milioni

TOTALE - 141,3 milioni

Chelsea 2017-18

Antonio Rudiger 35 milioni

Tiémoué Bakayoko 40 milioni

Alvaro Morata 62 milioni

Davide Zappacosta 25 milioni

Danny Drinkwater 37,9 milioni

Emerson Palmieri 20 milioni

Ross Barkley 16,9 milioni

Olivier Giroud 17 milioni

TOTALE - 253,8 milioni

Inter

Dopo la parentesi in Premier League, Antonio Conte torna in Italia scegliendo l'Inter. Nei due anni in nerazzurro gli investimenti solo in cartellini furono complessivamente 281 milioni di euro. Il tetto massimo ci fu il primo anno con la cifra super di 184 milioni. Ecco il report:

Inter 2019-20

Ionut Radu riscatto cartellino 12,5 milioni

Nicolò Barella prestito 12 milioni

Cristiano Biraghi prestito

Valentin Lazaro 22 milioni

Stefano Sensi prestito 5 milioni

Romelu Lukaku 65 milioni

Matteo Politano riscatto cartellino 20 milioni

Alexis Sanchez prestito

Gabriel Brazao 6,5 milioni

Lucien Agoumé 4,5 milioni

Eddie Salcedo riscatto cartellino 8 milioni

Christian Eriksen 27 milioni

Victor Moses prestito

Ashley Young 1,5 milioni

TOTALE - 184 milioni

Inter 2020-21

Matteo Darmian 2,5 milioni

Aleksandar Kolarov 1,5 milioni

Achraf Hakimi 40 milioni

Nicolò Barella riscatto cartellino 25 milioni

Stefano Sensi riscatto cartellino 20 milioni

Arturo Vidal 0 euro

Andrea Pinamonti 8 milioni

TOTALE - 97 milioni

Tottenham Hotspur

Infine c'è poi l'anno e mezzo di Tottenham per Antonio Conte che subentrò in corsa a novembre della stagione 2021/22. La cifra spesa per gli acquisti qui è stata di 130,9 milioni di euro. Ecco il dettaglio delle operazioni con le relative spese:

Tottenham 2021-22 (subentrato a novembre)

Rodrigo Bentancur 19 milioni

Dejan Kulusevski 10 milioni

TOTALE - 29 milioni

Tottenham 2022-23

Richarlison 58 milioni

Yves Bissouma 29,2 milioni

Djed Spence 14,7 milioni

Ivan Perisic svincolato

Fraser Forster svincolato

TOTALE - 101,9

La spesa in cartellini avuta dai club allenati da Conte dal 2011 ad oggi è di 928,9 milioni. A questa somma andrebbero poi aggiunti gli ingaggi lordi dei calciatori acquistati.

