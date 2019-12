Ancelotti, il biografo: "Dimissioni ad ottavi Champions raggiunti, sensazione fortissima! Finale scritto, l'idea Gattuso c'era già da tempo"

Ultimissime calcio Napoli - Alesssandro Alciato, giornalista Sky Sport e biografo di Carlo Ancelotti, ha parlato nel corso della trasmissione Tutti convocati in onda su Radio News 24

La sensazione fortissima è quella che #Ancelotti possa decidere lui di andar via in caso di qualificazione. Il finale mi sembra abbastanza scritto. I giocatori contro #Ancelotti credo siano meno di quanto si possa pensare. Non credo che tutta la situazione sia imputabile ad Ancelotti e la situiazione creatasi non è una situazione normale in cui allenare. L'idea Gattuso c'era già da tanto tempo, ne ho parlato già un mese fa. In estate grande amore, poi qualcosa via via è andata peggiorando.