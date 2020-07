Affare Osimhen, zero rischi per il Napoli con gli ex agenti. Pressing Lille su D'Avila: senza offerte reali ed ufficiali dalla Premier, vale l'accordo con ADL [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - E' inutile girarci intorno, la questione Osimhen sta diventando sempre più appassionante con indiscrezioni e colpi di scena da teatro. Partiamo da una certezza: se c'è stata una revoca dell'attaccante nei confronti degli ex agenti, quest'ultimi non potranno chiedere commissioni aggiuntive (come è stato menzionato stamane da l'Equipe) al Napoli.



De Laurentiis segue con molta attenzione tutta la storia e non risulta alcun tipo di pre-contratto firmato con gli ex rappresentanti di Victor. Ragion per cui, questa controversia vedrà protagonista solo l'attuale attaccante del Lille.

OSIMHEN-NAPOLI: LE ULTIME

Il Napoli resta spettatore molto interessato: tra alti e bassi, la trattativa prosegue ma a D'Avila è stata ribadita l'offerta già migliorata dei giorni scorsi. Potrebbe esserci un mini-rilancio, ma non un qualcosa di folle. Il Lille nel frattempo sta mettendo pressione a Osimhen.



Il presidente Gerard Lopez ha fatto capire a D'Avila di portargli concretamente, se ci sono, offerte dalla Premier League altrimenti per lui vale la parola data al collega De Laurentiis con tutte le conseguenze che potranno esserci in futuro. Osimhen-Napoli, non è finita finché non è finita. Ne vedremo ancora delle belle. Serve calma e pazienza, senza fughe di notizie troppo in avanti. La situazione è in continuo aggiornamento.