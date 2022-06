13 casi milionari con scadenza nel 2023 in A: perchè si parla solo di Koulibaly e Fabian?

A quanto pare solo nel Napoli ci sono calciatori in scadenza nel 2023 che fanno storie. Altrove non esistono questi problemi, i contratti sono illimitati e tutti accettano di buon grado le scelte delle società senza aprire bocca o avere i famosi mal di pancia. Nel corso di questi mesi abbiamo letto fino allo sfinimento dei calciatori con contratto in scadenza al 2023 nell'organico azzurro. Ogni giorno assistiamo sempre al solito teatrino di tira e molla su Koulibaly, Fabian e Ounas con il Napoli, che viene autorevolmente dipinta, come società cattiva ed alle prese con casi praticamente ogni minuto. In Italia si vogliono far sognare i tifosi (solo queeli di Milan, Inter, Juve, Roma e Lazio) non raccontandogli il rovescio della medaglia e lo stato di salute dei conti. A proposito, visto che tutti i club sono in salute e possono spendere milioni su milioni, viene da chiedersi: che fine hanno fatto le richieste di aiuto al Governo per i conti disastrati post Covid?

Tornando alle cose più materiali, il Napoli è l'unico club della serie A (per certa stampa) che ha giocatori in scadenza nel 2023. Sarebbe curioso leggere se Giroud rinnoverà il suo accordo in scadenza tra un anno oppure se l'Inter riuscirà a smaltire gli ingaggi milionari (con scadenza 2023) di Skriniar, de Vrij, Darmian, D'Ambrosio, Gagliardini, Vidal, Dzeko e Sanchez. Stessa curiosità suscita anche la Juve con Alex Sandro, Cuadrado e Rabiot che non costano poco a fine anno. Anche la Roma ha un certo Smalling ad un anno dalla scadenza ma leggiamo di una squadra entusiasta.

Ogni club ha le sue problematiche, i suoi casi spinosi da risolvere e la sua strategia di mercato ma solo quando si scrive di Napoli si utilizza la parola "caso" oppure ridimensionamento. Per altri si parla di sostenibilità economica e non ci sono casi di calciatori con un anno di contratto che rifiutano rinnovi o puntano i piedi. Altrove tutti accettano tutto, il calciomercato lo fanno pigiando il tasto del pc. Che combinazione...

