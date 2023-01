Elezioni Serie C, si candida anche Zola! L'ex Napoli in corsa per la vice-presidenza

Notizie calcio - Gianfranco Zola, ex campione del Napoli e della Nazionale, 56 anni, è pronto a tornare nel mondo del calcio made in Italy e non per allenare.

Serie C, Zola tra i candidati

Zola ha infatti deciso, a sorpresa, di presentarsi per le elezioni dei vertici della Lega di Serie C in programma il 9 febbraio con il candidato alla presidenza Matteo Marani.