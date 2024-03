Ziliani: "Di Bello ha sbagliato, caccia due giocatori della Lazio per il gusto di farlo" | FOTO

Ultime calcio - Paolo Ziliani ha scritto sul proprio profilo X:

"Da un arbitro che aveva fatto e continua a fare cose così, ci si può aspettare qualcosa di serio? No. Eppure Rocchi lo aveva dichiarato addirittura dopo gli scempi di Juventus-Bologna: "Di Bello ha sbagliato? Sì, ma lo voglio subito in campo, lui è un'eccellenza". Un'eccellenza che sorvolando sul resto, ha rovinato quel che restava di Lazio-Milan cacciando due giocatori (Marusic e Guendouzi: tralascio Pellegrini che poteva buttare fuori la palla, far soccorrere Castellanos e vedersi restituire il pallone dal Milan come sempre succede in questi casi) solo per il gusto di farlo. Ottusamente intollerante. Il calcio italiano ostaggio di personaggi così".