Ultime calcio - "Da non credere: c’è un chiaro fallo di mano di #Hoedt in area, è rigore ma #Massa dice no e il VAR non lo richiama. Scenate turche dei dirigenti #Juve in tribuna ma vadano a rivedersi il mani di #Bonucci con la Samp all’andata (solo un esempio): allora tutto tacque", è quanto scrive sul proprio profilo Twitter Paolo Ziliani.

Juventus-Lazio