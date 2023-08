Ferragosto all'Ammot Cafè di Giugliano per 4 giocatori del Napoli. Dopo aver svolto la seduta d'allenamento mattutina a Castel Volturno, gli azzurri hanno avuto il resto della giornata libera per questo ferragosto in terra napoletana. Zielinski, Ostigard, Di Lorenzo e Cajuste sono stati beccati insieme nel noto lido balneare. Che siano gli ultimi giorni in azzurro per il centrocampista polacco, sempre più vicino all'Al Ahli? Clicca su foto allegate per vedere: