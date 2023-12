Zielinski in dubbio per Napoli-Inter: stamattina il provino decisivo, pronto il sostituto

Ultime notizie SSC Napoli - È il giorno di Napoli-Inter, del ritorno di Mazzarri sulla panchina dello stadio che fu San Paolo ai suoi tempi e che oggi è Maradona. Ma con quali uomini lo farà? Spuntano novità sulle condizioni di Zielinski. Lo scrive l'edizione oggi in edicola di Repubblica Napoli:

"L’altra possibile novità riguarda la mediana: Zielinski non ha smaltito del tutto i postumi del contrasto con Rudiger. Proverà a recuperare in extremis e la rifinitura di questa mattina sarà decisiva per scacciare via le ultime perplessità e indossare la maglia da titolare con Lobotka e Anguissa. L’alternativa è Elmas, buono per qualsiasi ruolo. Il Napoli è quasi pronto".