Ultime calcio - Sospiro di sollievo in casa Roma. Come annunciato dalla madre Francesca Costa su Instagram, Nicolò Zaniolo è risultato negativo al Covi-19, dopo aver effettuato il tampone. Il giocatore è rientrato dalle vacanze in Sardegna. Sono tre, attualmente, i positivi giallorossi: Mirante e due giocatori della Primavera.

Zaniolo