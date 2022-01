Vlahovic, bufera sulla sua presentazione alla Juve: l'ASL toscana lo denuncerà per aver violato l'isolamento

Ultime notizie calcio Napoli - Giorgio Garofalo, il direttore del dipartimento di igiene pubblica dell'Asl Toscana Centro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TG Regione Toscana a proposito delle immagini di Dusan Vlahovic nel suo primo giorno alla Juventus (il calciatore è risultato positivo al Coronavirus poco meno di una settimana fa:

"La questione sta generando molto scalpore mediatico ma noi come Asl siamo molto tranquilli. Le regole sono chiare: il vaccinato con tre dosi tra la positività e la negatività deve aspettare 7 giorni. Se abbandona l'isolamento, è una violazione delle norme che ha rilevanza anche penale. La nostra azione è obbligatoria e noi siamo tranquilli perché stiamo facendo già da ieri tutto il necessario".

Per lui non era prevista nessuna autorizzazione dal momento che avrebbe dovuto lasciare il proprio appartamento solo domani per poi effettuare il tampone ed avere l'ufficialità della negativizzazione. Adesso il calciatore rischia seriamente una denuncia penale.