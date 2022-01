Vlahovic alla Juventus, contestazione dei tifosi fiorentini: Commisso vestito da pagliaccio! [VIDEO]

Ultime notizie calcio Napoli - La notizia dell'ormai imminente passaggio di Dusan Vlahovic alla Juventus non ha lasciato indifferente, per usare un eufemismo, la tifoseria della Fiorentina. Come riportato dal quotidiano "La Nazione", sul Ponte Vecchio, il più importante e famoso della città, è apparso un lenzuolo con raffigurato il presidente Commisso truccato da Joker. Un segnalo forte nei confronti della dirigenza, rea, secondo i tifosi, di aver ceduto, dopo Bernardeschi e Chiesa, ancora una volta la stella della squadra ai rivali dei bianconeri.

