VIDEO | Insigne insultato da un tifoso napoletano a Torino

Ultime notizie. Torino Napoli 0-1 al triplice fischio finale. Gli azzurri espugnano il capoluogo piemontese grazie al gol di Fabian Ruiz nel secondo tempo e riescono così a blindare il terzo posto nella classifica di Serie A. Tra i protagonisti del match c'è anche Lorenzo Insigne, autore del calcio di rigore sbagliato grazie alla grandissima parata di Berisha: per il capitano del Napoli si tratta di una delle sue ultimissime partite con la maglia azzurra, prima del trasferimento in Canada previsto per giugno.

Insigne insultato dopo Torino-Napoli

Insulti a Insigne dopo Torino Napoli

Purtroppo per lui, alcuni tifosi napoletani presenti nel settore ospiti dello stadio Grande Torino non hanno affatto apprezzato la sua prestazione. Insigne è finito così nel mirino dei tifosi più scontenti, che hanno additato a lui le responsabilità del fallito rigore e del mancato passaggio a Lozano nel secondo tempo. Il capitano del Napoli ha peccato un po' di egoismo su quell'azione, ma di sicuro non si meritava il trattamento che questo tifoso gli ha riservato sugli spalti: insulti e offese a fine partita.

Guarda il video in allegato.