Vertice De Laurentiis-Auricchio concluso alle 16:30! Resta da sciogliere il nodo arretrati da versare al Comune [ESCLUSIVA]

L'Incontro all'Hotel Vesuvio si è concluso intorno alle 16.30 Il patron Aurelio De Laurentiis è andato via con l'amministratore delegato, Chiavelli, ed il vice presidente Edo De Laurentiis dal garage per evitare di incontrare i media affollatisi all'esterno della struttura alberghiera. Domani in programma un nuovo incontro con Attilio Auricchio, capo di gabinetto del Comune di Napoli. Il nodo da sciogliere, al momento, resta il debito da pagare da parte del Napoli al Comune. Le parti continuano a trattare sulla cifra, non scritta in convenzione. Anche perchè resta l'unica questione di cui discutere. Il contratto, essendo stato approvato dalla giunta, non può essere modificato. Il Napoli ed il Comune restano ottimisti, ma al momento manca ancora l’accordo sulla cifra da versare nelle casse comunali. I prossimi giorni saranno decisivi, anche perché la firma deve arrivare entro il 30 settembre.

