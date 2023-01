Bologna-Spezia 2-0, reti di Posch e Orsolini. Termina così il primo anticipo della 20° giornata di Serie A che ha visto i felsinei avere la meglio sui liguri. Il tecnico degli spezzini Luca Gotti, perde tra l'altro una pedina importante per la sfida contro il Napoli in programma il 5 febbraio prossimo alle 12:30. L'attaccante Emmanuel Gyasi è stato ammonito e sarà squalificato per il match contro gli azzurri dato che era diffidato.