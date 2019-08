Verso Marsiglia-Napoli, le ultime di Sky: Elmas-Fabian a centrocampo, in attacco conferma per Milik. Novità in difesa

Francesco Modugno, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del pre-partita di Marsiglia-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Debutto per Elmas questa sera accanto a Fabian in mediana. Hysaj e Ghoulam sugli esterni mentre in difesa spazio a Luperto e Manolas davanti a Meret. In attacco conferma per Milik centrvanti con Mertens alle sue spalle. Chiudono il pacchetto offensivo Insigne e Callejon. Saranno 50mila gli spettatori presenti al Veledrome per i 120 anni del Marsiglia, mancheranno i tifosi azzurri. C'è rivalità tra le squadre e sarà partita vera".