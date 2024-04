Verso Empoli-Napoli, come stanno Kvaratskhelia e Juan Jesus? Calzona può sorridere: la situazione

Ultime notizie SSC Napoli - Si avvicina il campo, si avvicina Empoli-Napoli e Calzona recupera due calciatori fondamentali in questo momento. A raccontarlo è l'edizione oggi in edicola de Il Mattino:

"Calzona medita "vendetta" in quel di Empoli, ritrova Kvaratskhelia e recupera Juan Jesus in una difesa già orfana di Rrahmani e Mario Rui squalificati. Resta ancora ai box invece Mathias Olivera. Il cursore uruguagio è ancora alle prese con i postumi del problema agli adduttori accusato nella trasferta di Monza e salterà anche la sfida al Castellani di domani pomeriggio contro l'undici di Davide Nicola. Proprio il tecnico dei toscani ha dato un dispiacere all'attuale tecnico del Napoli quando era il «vice» di Sarri proprio sulla panchina dell'Empoli, vincendo lo spareggio play-off per la serie A alla guida del Livorno (stagione 2012-13).

Calzona anche ieri ha tenuto a rapporto la squadra, concentrandosi su aspetti e movimenti provati e riprovati in allenamento che il tecnico si augura possano finalmente trovare definitiva applicazione anche in partita. Contro l'Empoli, il Napoli cambierà mezza difesa. dalla ciontola in su, invece, tutto inaleterato. Davanti a Meret agiranno Di Lorenzo e Mazzocchi sulle fasce con Ostigard e Juan Jesus al centro. La squadra partirà oggi dopo la rifinitura alla volta di Firenze dove ha fissato il suo ritiro pre partita".