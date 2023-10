Verona-Napoli, Repubblica - Niente cambio modulo: spazio a Cajuste, scelto il sostituto di Osimhen

Ultime notizie SSC Napoli - Verso Verona-Napoli, Rudi Garcia ha il gruppo al completo dopo il lungo tour de force delle nazionali. L’allenatore francese deciderà la formazione solo dopo la rifinitura di oggi. Molto dipenderà dalle condizioni dei giocatori rientrati a Castel Volturno nelle ultime 48 ore. Due assenti per infortunio: Anguissa e Osimhen, oltre a Juan Jesus.

E allora, ecco le scelte di Rudi Garcia per Verona-Napoli secondo l'edizione oggi in edicola di Repubblica:

"Al posto del centrocampista Garcia sta pensando a Cajuste che garantisce fisicità e dinamismo, al centro del tridente, invece, dovrebbe agire Simeone, favorito su Raspadori. Garcia recupera pure Rrahmani in difesa, comanderà il reparto in una gara per lui speciale: è un ex dell’Hellas e dovrebbe giocare in coppia con Natan. L’altra novità riguarda la fascia sinistra: Olivera è stato uno degli ultimi a rientrare, toccherà a Mario Rui che torna titolare. Le polemiche tra il suo procuratore Giuffredi e Garcia sono un ricordo lontano, dopo il chiarimento della scorsa settimana".