La SSC Napoli conferma: "Domani in campo con una maglia speciale in onore di Mertens"

Notizie Calcio Napoli - E' pronta un omaggio speciale per Dries Mertens in occasione di Verona-Napoli di domani. Lo conferma direttamente la SSC Napoli attraverso il proprio sito ufficiale:

In occasione della gara del Campionato Serie A TIM Hellas Verona- Napoli in programma domani, il Napoli andrà in campo con una speciale “patch” celebrativa “Dries Mertens All Time Top Scorer” che sarà apposta sulla manica sinistra delle divise da gioco di tutti i calciatori.

Un riconoscimento per il campione azzurro che con il gol segnato all'Inter, in semifinale di Coppa Italia, è salito a 122 reti diventando il leader nella speciale classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi con la maglia del Napoli.

La maglia dedicata al nostro fuoriclasse sarà in vendita, in concomitanza al calcio di inizio del match (7.30 PM), presso gli Official Store della SSC Napoli del Centro Commerciale Campania e della Stazione Centrale e nello Store on line del Club e sarà presentata in uno speciale gift box realizzato per celebrare questo fantastico traguardo.

“Dries Mertens All Time Top Scorer”. E la storia continua…