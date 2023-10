Vergogna al Bentegodi: l'aggressione choc dei tifosi del Verona a giovani tifosi del Napoli | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Vi abbiamo raccontato ieri degli episodi in tribuna e in tribuna stampa durante Hellas-Napoli a Verona, all'interno del Bentegodia fine primo tempo: clima rovente già al gol di Politano nel primo tempo, a farne le spese sono i giornalisti accreditati da Napoli ed anche lo staff del club partenopeo, presente in tribuna stampa con il suo materiale tecnologico. E nelle immagini che vi mostriamo in quest'articolo, si vede l'aggressione verbale nei confronti dei giornalisti e dello staff SSC Napoli che ci rimette un pc, per lancio di birra sul materiale dei match analyst del club azzurro.

Ma soprattutto, la vergognosa aggressione di adulti tifosi veronesi (dalle immagini potete capire chiaramente l'età degli aggressori) ai danni di giovani tifosi partenopei presenti in tribuna al Bentegodi e costretti ad abbandonare lo stadio, senza nessun intervento di forze dell'ordine a loro tutela. Le facce degli aggressori, nelle immagini che vi mostriamo, sono ben visibili: la speranza è di non rivederli mai più in uno stadio.

Le immagini, le mostra il collega Manuel Parlato (video in allegato) che aggiunge:

"Insulti razzisti, sputi, lanci birra: basta guardare le immagini di una tribuna stampa accerchiata da gente frustrata, razzisti, trogloditi, ci hanno minacciato senza motivo prima durante e dopo la gara, ma solo perché eravamo nel settore stampa riservato agli ospiti. Ogni anno è sempre peggio in questo stadio e con certa gente che andrebbe daspata. Le immagini sono a disposizione della Digos".

Ricordiamo infine che la SSC Napoli, a seguito di questi episodi, ha presentato al fischio finale una denuncia scritta alla procura federale, segnalando ufficialmente l’accaduto agli ispettori presenti allo stadio.

Ecco il video, clicca sul player per guardarlo: