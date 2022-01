Ultime notizie calcio mercato - E' in via di definizione il passaggio di Simone Verdi dal Torino alla Salernitana. Il giocatore, infatti, è davvero ad un passo dai granata ed ora restano da limare davvero solo gli ultimissimi dettagli. Si tratterebbe della terza avventura per il fantasista in Campania dopo le esperienze con Juve Stabia e Napoli.