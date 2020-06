Venerato a CN24: "Gattuso commosso dai messaggi dei tifosi azzurri, si sente napoletano d'adozione e non intende lasciare Napoli"

Notizie Napoli calcio. Ciro Venerato, giornalista di Raisport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni:

"Il cuore straziato dal dolore per una assurda e ingiusta morte. Ma nel momento piu buio di Gennaro, un amico gli ha riportato i massaggi di amore della tifoseria azzurra. Ringhio si è commosso. Ringrazia Napoli e la sua anima tifosa. Un feeling immediato. Perché Napoli ha capito che Gennaro non tradisce. A fine gennaio ha rifiutato tanti soldi dal Valencia. No, lui non lascia Napoli. Non tradisce chi lo ama. Si sente napoletano d'adozione. E ringrazia tutta Napoli per quegli striscioni. Valgono piu di mille contratti pluriennali".