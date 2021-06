Variante Delta, la Russia fa tremare: 3921 morti in una settimana! Massimo storico da inizio pandemia, tasso di mortalità del 2,44%

Covid 19 - Variante Delta che fa tremare l'Italia con i dati della Russia. Come riportato da Rai News, si fa di giorno in giorno più preoccupante la situazione dell'epidemia di Covid-19 in Russia dove la Variante Delta ha avuto la meglio.

variante delta

Variante Delta, Italia in ansia per i dati in Russia

Infatti, nell'ultima settimana, a causa della Variante Delta in Russia si sono stati registrati 3.921 morti, ovvero il massimo storico dall'inizio della pandemia. Il precedente record negativo settimanale era stato raggiunto alla fine di dicembre con 3.920 decessi con un tasso di mortalità del 2,44%.

Variante Delta contagi in aumento

A causa della Variante Delta in Russia i contagi sono in costante aumento tanto che nell'ultima settimana sono stati rilevati 134.465 casi, il 24,3% in più rispetto ai sette giorni precedenti. A Mosca i numeri sembrano stabilizzarsi, anche se a livelli decisamente alti: 52.367 i contagi dell'ultima settimana, appena l'1% in più rispetto ai sette giorni precedenti. Nonostante le restrizioni introdotte nelle ultime settimane, la capitale russa ha nuovamente segnato un picco nel numero di decessi, 144 in 24 ore.