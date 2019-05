Brand Finance, valore marchio Ssc Napoli in clamorosa ascesa, crescita del 36%! La classifica mondiale [GRAFICO]

Notizie Napoli - Il Real Madrid ha riconquistato la corona come il brand di calcio più prezioso del mondo, secondo l’ultimo rapporto di Brand Finance. Con un valore del brand di 1,664 miliardi di euro, il club è in testa a un gruppo di pari di oltre 1 miliardo di brand tra cui Manchester United (1,472 miliardi di euro), Barcellona (1,393 miliardi di euro), Bayern Monaco (1,314 miliardi di euro), Manchester City (€ 1.255 miliardi), e Liverpool (€ 1.191 miliardi). I sei club rappresentano oltre il 40% del valore complessivo dei brand nella classifica Brand Finance Football 50 dei brand più preziosi dello sport, sottolineando la concentrazione della ricchezza e la creazione di una serie di “super club”.

La forte presenza di club inglesi nella classifica Brand Finance Football 50 dei brand più preziosi dello sport, con 17 club, mettono in evidenza il potere finanziario duraturo della Premier League, che è anche la lega più seguita tra i principali mercati calcistici europei, secondo la ricerca dei fan di Brand Finance. È evidente che, mentre alcuni dei marchi dei club inglesi erano tra quelli in più rapida crescita come il Southampton, in crescita del 32% dietro solo a Siviglia (+ 49%) e Napoli (+ 36%), altri sono diminuiti. Nella top 10, il Manchester United (-6%), il Chelsea (-2%) e l’Arsenal (-1%) sono tutti scesi, mentre più in basso nella classifica, il Burnley è diminuito del 15% e Bournemouth e Crystal Palace hanno perso 10 % del valore del brand.

