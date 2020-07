Vaccino coronavirus, ci sono 4 aziende 'finaliste': ecco a che punto siamo

Notizie fase 3 - Coronavirus, buone notizie sul fronte vaccino. Come infatti riepiloga il Corriere della Sera oggi in edicola, sono almeno 4 le aziende che presentano a oggi una seria e concreta candidatura. Si tratta di AstraZeneca, azienda svedese a cui l’Italia ha prenotato 400 milioni di dosi di vaccino insieme ad altri Paesi europei, Moderna che collabora con i National Institutes of Health, BioNTech/Pfizer e CanSino di proprietà cinese. A queste si aggiunge anche un vaccino già sviluppato in Russia dall'Istituto Gamaleya, per il quale però ora si sta valutando l'efficacia clinica.

Vaccino coronavirus, a che punto stiamo

Ma a che punto stanno, di preciso, questi studi? Ecco quanto si legge direttamente dal quotidiano: