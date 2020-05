Vaccino coronavirus, annuncio ad Oxford: 100 milioni di dosi entro fine anno

Notizie - Il vaccino anti-coronavirus è pronto a essere distrubuito in scala nazionale. Come infatti riporta Adnkronos, AstraZeneca e l'Università di Oxford hanno annunciano un accordo per lo sviluppo e la distribuzione globale del potenziale rimedio che contrasterebbe il Covid-19. Il siero sarebbe già in fase di sviluppo presso l'istituto, con l'azienda che invece si occuperebbe dello produzione e distribuzione nel mondo.

Vaccino coronavirus, svolta da Oxford?

Pascal Soriot, amministratore delegato dell'AstraZeneca, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al Financial Times: "La speranza è che unendo le forze possiamo accelerare la disponibilità di un vaccino. Puntiamo ad ottenere i primi 100 milioni di dosi entro fine anno, dando priorità alle categorie a rischio".