Vaccino Coronavirus, a Pomezia 20 ricercatori da tutto il mondo: "In due mesi saremo pronti ai test"

Ultime notizie. In tutto il mondo è corsa al vaccino che possa interrompere la diffusione del Coronavirus sul globo terrestre. L'edizione odierna di Repubblica ci racconta la testimonianza di un gruppo di giovani scenziati provenienti da tutto il mondo (ci sono italiani, argentini, spagnoli, americani, francesi, inglesi e sudamericani, il più anziano ha 47 anni), che a Pomezia lavorano freneticamente per trovare la cura all'epidemia.

La Irbn di Pomezia è l'impresa che si sta occupando di questa missione. Le è già è riuscita nel 2013, quando ha messo a punto per prima il vaccino italiano contro l'Ebola e l'ha venduto a una multinazionale britannica. In queste ore non è l'unica partecipante alla "grande corsa": diversi enti, pubblici e privati, in Italia e all'estero, sono impegnati. La Irbn però ha un vantaggio. "Come vettore dove inserire il dna della proteina Spike, che è l'elemento aggressivo del Covid-19 - spiega Matteo Liguori, l'amministratore delegato - utilizziamo l'adenovirus, un virus non nocivo che abbiamo sviluppato negli anni, ben conosciuto dagli enti di controllo chiamati poi a testarne l'efficacia e la sicurezza. Inoltre siamo partner dello Jenner Institute di Oxford, leader nel settore". All'osso, ciò che devono fare è prendere il dna del coronavirus, metterlo nell'adenovirus, trasportarlo in un organismo così da permettere a questo di sviluppare gli anticorpi che uccidono la proteina Spike. "Poi lo passiamo agli enti regolatori. L'Oms ha un tempo standard di sperimentazione di 18 mesi, ma data la gravità della situazione sarà accorciato".

Daniela Bartocci ha 35 anni, una laurea in Biologia cellulare e molecolare a Tor Vergata, vive ad Ardea e si occupa di tutto, dalle prime fasi all'infialamento. Da quando l'epidemia si è abbattuta sull'Italia, amici e familiari le fanno solo quella domanda. "Io rispondo sempre: il prima possibile". E quando è il prima possibile, Daniela? "Entro due mesi sono certa che avremo un prodotto ultimato, pronto per la sperimentazione".