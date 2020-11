Vaccino anti-Coronavirus, AstraZeneca: "In arrivo 200 milioni di dosi entro il 2020"

Napoli - Entro la fine dell'anno AstraZeneca avrà a disposizione a livello globale 200 milioni di dosi del suo candidato vaccino contro il Covid-19 messo a punto insieme all'Università di Oxford. Lo ha annunciato la vice presidente del gruppo farmaceutico, Pam Cheng, come riporta la Reuters.

Secondo quanto dichiarato dalla manager, entro fine 2020 ci sarà abbastanza vaccino per 20 milioni di dosi per la Gran Bretagna (che le ha già prenotate), con sufficiente sostanza "attiva" per altre 70 milioni di dosi sempre per il Regno Unito entro il primo trimestre del 2021; per allora, la produzione globale dovrebbe aver già raggiunto le 700 milioni di dosi.