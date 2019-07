Universiadi, de Magistris diserta la conferenza stampa di presentazione con De Luca: è polemica

E' occasione di polemica anche una conferenza stampa di presentazione di uno dei più grandi eventi sportivi mai organizzati a Napoli. Presso la mostra d'oltremare si è tenuto l'appuntamento con i giornalisti a due giorni dall'inizio delle Universiadi. Il tavolo prevedeva il commissario Basile, il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ed il sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

Il governatore ha parlato alla stampa per una ventina di minuti, sottolineando ovviamente i meriti della Regione nell'aver sostenuto e portato le Universiadi in Campania. Ma spazio alle polemiche. Ovviamente. Perché il primo cittadino non si è presentato alla conferenza, senza nemmeno avvisare o fornire una motivazione istituzionale. Al momento si sa che domani a Palazzo San Giacomo ci sarà una conferenza stampa in cui, probabilmente, il sindaco spiegherà i motivi della sua assenza.