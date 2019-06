Universiadi - Al San Paolo verrà riprodotto il golfo di Napoli con giochi di luci e proiezioni: "Sarà il più grande evento del 2019"

Le Universiadi stanno per partire. L'evento dell'anno vedrà l'apertura al San Paolo di Napoli. «E sarà - assicura Marco Balich - il più grande evento del 2019 in Italia » . È il curatore dello show ad alzare, nello spazio Campania a Milano, il sipario sulla cerimonia di inaugurazione della Universiade del 3 luglio al San Paolo: l’impianto di Fuorigrotta si trasformerà nel golfo di Napoli grazie a un gioco di luci con led e proiezioni per ricreare il mare e il Vesuvio in una suggestiva cartolina ipertecnologica. Lo riporta l'edizione odierna di Repubblica.