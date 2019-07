Universiade, nel tiro a segno quattro azzurri a caccia di medaglie

A rappresentare i colori azzurri nel tiro a segno alla 30^ Summer Universiade Napoli 2019, selezionati dai due direttori tecnici Albano Pera e Andrea Benelli, ci saranno 4 atleti: Fiammetta Rossi e Simone D’Ambrosio per la specialità ‘Trap’, e Chiara Di Marziantonio e Alessio Levato per lo ‘Skeet’. Giocherà in casa il napoletano Simone d’Ambrosio, bronzo al Mondiale universitario di Kuala Lumpur in Malesia nel 2018 e, nello stesso anno, oro nella Emirates Green Cup. Chiara Di Marziantonio arriva invece da Cerveteri e, dal Mondiale universitario in Malesia, è tornata in Italia con un argento conquistato nella finale di Skeet femminile. Fiammetta Rossi, ventiquattrenne di Foligno e studentessa di Giurisprudenza, nella stessa competizione mondiale ha portato a casa due ori: uno, vinto nella gara Trap donne individuale, l’altro nella gara a squadre. Altra promessa del tiro a segno azzurro è Alessio Levato, appena ventiduenne, di Pomezia, in soli tre anni, dal 2015 al 2018, è passato dalla “Terza Categoria” alla massima categoria “Eccellenza”. Nella gara del “Gran Premio Interforze FF.OO e CDS” delle Fiamme Oro, si è classificato primo nella sessione a squadre e primo assoluto nel singolo.

Le gare di tiro a segno a Napoli 2019 si terranno dal 3 al 9 luglio presso il Padiglione 3 della Mostra d’Oltremare. Il tiro a segno fece la prima comparsa tra le discipline dell’Universiade a Bangkok nel 2007. Non era presente invece nella scorsa edizione a Taipei; il Cusi ha scelto per Napoli 2019 di inserire nuovamente il tiro a segno nel programma delle Universiadi.