Universiade Napoli 2019: quattro gli azzurri del tennis

Sono quattro gli azzurri del tennis che prenderanno al torneo della 30^ Summer Universiade Napoli 2019, in programma sui campi del Circolo Tennis e del Lungomare del capoluogo partenopeo, dal 5 al 13 luglio. Nel torneo femminile ci sono Camilla Abbate - per la seconda volta all’Universiade, dopo l’esordio due anni fa a Taipei, e Natasha Piludu, che di recente si è aggiudicata i campionati nazionali universitari sui campi del Circolo Tennis dell’Aquila. Nel torneo maschile ci sono il napoletano Gian Marco Ortenzi, campione nazionale universitario, e Alessandro Ceppellini. Nel tennis le prime medaglie d’oro nella prima edizione dell’Universiade, a Torino nel 1959, furono vinte dalla Francia nel torneo maschile e dall’Unione Sovietica nel torneo femminile. Con il susseguirsi delle edizioni i paesi asiatici hanno iniziato a dominare il torneo, come dimostra l’ultima edizione di Taipei, dominata dai padroni di casa. A Napoli 2019 il programma prevede il torneo sia di individuale che di doppio, maschile e femminile, oltre al doppio misto.