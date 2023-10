Union Berlino-Napoli: le informazioni per i tifosi che andranno in trasferta

La SSC Napoli, in occasione del match di UEFA Champions League in programma all’Olympiastadion di Berlino tra l’Union Berlino ed il Napoli, invita i propri tifosi a visionare le informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, il regolamento d’uso dello stadio e la lista degli oggetti e comportamenti vietati. Si raccomanda di osservare i suggerimenti forniti dalla Polizia locale e le indicazioni relative al punto di incontro per i tifosi del Napoli. Si consiglia, infine, a tutti i tifosi che si metteranno in viaggio, di prendere visione delle indicazioni fornite dall’Ambasciata Italiana, consultabili al seguente link: https://ambberlino.esteri.it/it/news/dall_ambasciata/2023/10/partita-di-calcio-union-napoli-informazioni-utili-per-i-tifosi-provenienti-dallitalia/