Union Berlino-Napoli, De Laurentiis presente anche in trasferta Champions? La decisione del presidente

L'edizione odierna di Repubblica racconta il Verona-Napoli di Aurelio De Laurentiis e lascia pensare che il presidente potrebbe essere con la squadra anche a Berlino, nella trasferta Champions di martedì:

"Non ha rilasciato dichiarazioni Aurelio De Laurentiis, che però ha visto dalla tribuna la reazione giusta da parte del Napoli, dopo le tensioni delle ultime settimane. L’intervento del presidente è stato decisivo e sarà importante pure nella trasferta di Champions League in Germania, già dietro l’angolo. Domani gli azzurri voleranno infatti a Berlino e avranno poche ore per recuperare le energie dopo i 90’ al Bentegodi. Il turn over sarà ridotto, perché Olivera ed Elmas (ieri in tribuna) non sono al top. Ma intanto il morale è tornato alto. Si può ripartire".