Inizia una nuova avventura per il Napoli Under 15. Gli azzurrini hanno infatti vinto per 3-0 contro il Crotone, in rete ci sono andati Russo e Vilardi autore di una doppietta. Lo scorso anno si era concluso con la semifinale scudetto ed il primo posto in campionato. Pareggio nel big-match del girone tra Benevento e Roma.