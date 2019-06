Under 12, il Napoli femminile vince la Danone Nations Cup 2019

Il Napoli femminile under 12 è campione d'Italia. Le azzurrine hanno conquistato la Danone Nations Cup 2019 vincendo il girone contro Juventus, Sassuolo e Milan. Nella fase finale, disputata a Coverciano, le ragazze del mister Salvatore Esposito hanno superato la Juve per 3-2, il Sassuolo per 4-1 ed hanno infine pareggiato con il Milan per 3-3 aggiudicandosi il torneo. Si tratta del primo storico scudetto per una squadra giovanile femminile in Campania. Il Napoli Under 12, vincendo la Danone Nations Cup, parteciperà anche alla fase internazionale del torneo che si disputerà a Barcellona il 12 ottobre.