Vergona Lazio, cori razzisti contro Umtiti che scoppia a piangere! Società biancoceleste silente, arriva il duro attacco da Le Parisien

Notizie calcio. Il Lecce batte la Lazio per 2-1, riservando un bello schiaffo morale ai soliti sparuti "tifosi" biancocelesti protagonisti dell'ennesimo gesto becero. Durante la gara del Via del Mare, dal settore ospite si sono infatti uditi chiari ululati e cori razzisti contro Umtiti e Banda: il difensore francese ex Barcellona e Campione del Mondo, al termine della sfida è scoppiato in lacrime, toccato profondamente dalla cattiveria del gesto.

Lazio cori razzisti contro Umtiti

Dell'accaduto ne ha parlato anche il noto quotidiano francese Le Parisien, che ha giustamente attaccato senza mezzi termini gli pseudo-tifosi della Lazio e più in generale questa pessima usanza di molti stadi e tifoserie italiane:

Fedeli alle loro cattive abitudini, i tifosi della Lazio si sono mostrati nel peggiore dei modi. Questa volta a farne spese è stato Samuel Umtiti. Il difensore centrale del Lecce, in prestito dal Barcellona, ha dovuto subire cori razzisti, come il suo compagno di squadra Lameck Banda. L’ex giocatore del Lione ha pianto. Questo tipo di comportamento è diventato un’abitudine in diversi stadi italiani e non è la prima volta per i tifosi laziali. Lo scorso novembre, le autorità sportive italiane hanno annunciato indagini sui cori antisemiti durante il derby contro la Roma. Nell’ottobre 2021, in Europa League, il calciatore del Marsiglia Bamba Dieng sarebbe stato vittima di versi di scimmia. Nel febbraio 2016, la partita Lazio-Napoli fu interrotta per lo stesso motivo, i versi furono rivolti al difensore senegalese del Napoli Kalidou Koulibaly.