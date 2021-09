Quella del 6 settembre 2021 è una serata che Bruno Umile difficilmente dimenticherà. A due giorni dalla scomparsa di suo nonno, il giocatore cresciuto nelle giovanili del Napoli e attualmente in forza al Benevento, ha segnato il gol del 5-1 nell'amicheveole contro gli azzurri di Spalletti. Un gol che ha immediatamente fatto scattare in Umile una dedica commovente per suo nonno scomparso solo 48 ore fa.

