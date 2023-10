Ultras Napoli, nuovo coro sul calcioscommesse: "Chissà Corona dov'è..." | VIDEO

Nuovo coro Napoli sul calcioscommesse! In seguito alla triste vicenda giudiziaria che ha coinvolto diversi calciatori italiani, come Fagioli, Tonali e Zaniolo, gli ultras del Napoli hanno inventato un nuovo coro, cantato anche domenica scorsa in occasione della partita Napoli-Milan allo stadio Maradona.

Coro Napoli

Il coro Napoli sul calcioscommesse recita così:

Chissà Corona dov'è è dalla Polizia racconta tutto e poi va via tanto lo sai che tornerà Se lo scontro è fatto la scommessa è fatta Zalewski è ancora chiuso in una cella Zaniolo a San Vittore, Tonali a Poggioreale Fagioli è un ludopatico di me**a!

