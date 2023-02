Nuovo coro in Curva B! Ieri sera allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, in occasione della partita contro la Cremonese, gli ultras napoletani in Curva hanno dato vita ad un coro nuovo di zecca che potrebbe capitare di risentire molto spesso nelle prossime settimane.

Ultime notizie. Il coro del Napoli recita così:

"Non resisto | Ogni volta che sei in campo | e la Curva sta impazzendo | Napoli torna campion!"

Guarda il video degli ultras napoletani ieri in Curva B.