"Ultras Frosinone hanno minacciato donne e bambini", la testimonianza shock di un tifoso del Napoli

Riceviamo e pubblichiamo la testimonianza di un tifoso del Napoli presente ieri a Frosinone, che ci racconta di un clima tesissimo allo stadio "Stirpe" e di minacce ricevute dai tifosi ciociari:

Buongiorno, volevo segnalare un fatto increscioso accaduto ieri sera a fine match all’uscita della tribuna centrale stadio Benito Stirpe. Gli ultras del Frosinone hanno minacciato donne e bambini che indossavano magliette con i colori del Napoli obbligandoli a sfilarsi le t-shirt e a camminare a torso nudo fino ai rispettivi mezzi. Addirittura, una famiglia di tifosi del Napoli francesi in vacanza in Italia composta da padre, nonno in stampelle e due ragazzini di 13 anni è stata minacciata a muso duro e costretta a ripararsi dietro un drappello di Carabinieri in attesa che -dopo circa 2 ore- questi malintenzionati appostati, in grande numero, lungo la strada di deflusso dallo stadio venissero identificati e/o allontanati dalle forze dell’ordine.