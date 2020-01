Ultras curva B sabato da Gattuso a Castel Volturno per chiarimenti, respinti dalla Ssc Napoli: allertata la Digos!

Siamo andati a Castel Volturno sabato, perchè dalle dichiarazioni del nostro nuovo allenatore, che parlava del 'non amore' per la squadra, ci siamo andati lì per parlare e spiegare cosa stava succedendo. Ci han fatto trovare la Digos in borghese, che ci diceva che il Napoli non desiderava questo confronto fra noi e l'allenatore. In più, a differenza di Roma dove Totti e De Rossi avevano nel cuore la città, i loro colori, noi purtroppo in tutto questo abbiamo un signore che con la fascia da capitano rappresenta la nostra squadra e se ne sbatte le scatole di tutto ciò che succede. Si professa un grande napoletano, ma se ne sbatte di quello che accade". La protesta degli ultras contro il regolamento del San Paolo e la SSC Napoli prosegue. Alessandro Cosentino, uno dei leader storici della curva, ha parlato ai microfoni di Tv Luna