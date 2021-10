Ultime notizie calcio Napoli - Gli ultras 1972 della Curva B sono riuniti all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona in attesa della partenza del Napoli alla volta di Roma al fine di dare ulteriore carica alla squadra allenata da Spalletti per la delicata sfida che l'attende domani alle ore 18.00. Tantissimi i presenti, che, come immortalato dal video di "SI Comunicazione", hanno intonato cori e sventolato bandiere.

