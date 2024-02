Chi giocherà dal primo minuto in casa Napoli contro il Verona? Possibile una formazione con Gollini in porta, difesa Di Lorenzo-Rrahmani-Juan Jesus-Mario Rui, centrocampo con Anguissa-Lobotka-Cajuste, in attacco il tridente Politano-Simeone-Kvaratskhelia. Sono queste le indicazioni arrivate dall’ultimo allenamento, Walter Mazzarri torna al vecchio modulo come riferito dai colleghi di Sky Sport.