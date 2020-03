La Federcalcio Norvegese conferma: "Euro 2020 rimandato all'anno prossimo"

Ultimissime notizie calcio. La UEFA ha rinviato Euro 2020 al 2021. È andata come previsto la riunione indetta per definire la risposta del calcio europeo all'emergenza Coronavirus. La UEFA si è confrontata in video-conferenza con le federazioni europee, i rappresentati dei singoli campionati e l'associazione dei club europei e ha partorito la decisione che tutti si attendevano dopo l'escalation a ‘Pandemia' del Covid-19. L'annuncio ufficiale da parte dell'UEFA non è ancora arrivato, ma l'esito della riunione è già stato confermato pubblicamente da parte della Federcalcio Norvegese.