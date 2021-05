Ultimissime formazioni Spezia-Napoli, Sky: confermato Hysaj, ritorna Politano! Gattuso vara un altro modulo

Ultimissime formazioni Spezia-Napoli - La 35esima giornata di Serie A si apre allo stadio Picco, dove lo Spezia di Vincenzo Italiano (che vuole mettersi in mostra agli occhi di De Laurentiis) sfida gli azzurri. All'andata, al Maradona, lo Spezia aveva realizzato la rimonta: dopo il gol di Petagna al 58', arrivarono le reti di Nzola al 68' su rigore e di Pobega all'81'.

Ma questa volta il Napoli è affamato di punti per approfittare dello scontro diretto fra Juventus e Milan, così da accumulare su una delle due un piccolo vantaggio. I liguri, invece, hanno tre punti di vantaggio da gestire sul Benevento, terzultimo, per conquistare la salvezza. Lo Spezia è proprio in casa che ha costruito il suo campionato e infatti nelle ultime 6 gare giocate al Picco è imbattuto: tre vittorie e tre pareggi per gli uomini di Italiano.

Come riporta Sky Sport, ecco le ultime sulle condizioni di Spezia e Napoli:

QUI SPEZIA - Il principale punto interrogativo in casa Spezia riguarda la casella di centravanti: con Nzola squalificato, si giocano un posto Piccoli e Galabinov con l'azzurrino in lieve vantaggio. A destra nel tridente sono invece in ballottaggio per una maglia Verde e Agudelo, con quest'ultimo favorito. In difesa ci sono i soliti duelli con Vignali in vantaggio su Ferrer e Marchizza su Bastoni mentre al centro la coppia Ismajli-Erlic dovrebbe farsi preferire a Terzi e Chabot. Le certezze sono a centrocampo, con il trio Estevez-Ricci-Maggiore che ha superato la concorrenza interna. Panchina in avvio per Saponara, autore dell'1-1 nello scorso turno a Verona.

QUI NAPOLI - Le difficoltà di Gattuso riguardano invece la coppia difensiva: mancheranno infatti sia Koulibaly che Maksimovic, quest'ultimo risultato positivo al Covid-19. Si va così verso la coppia formata da Rrahmani e Manolas, con Di Lorenzo e Hysaj in fascia. Nel 4-3-3 del Napoli Demme è favorito su Bakayoko per un posto davanti alla difesa, con Fabian Ruiz e Zielinski interni di centrocampo. Politano e Lozano si giocano una maglia a destra nel tridente ma l'ex Inter dovrebbe spuntarla. Rientrato l'allarme per Osimhen, che si è allenato regolarmente: l'attaccante nigeriano sarà regolarmente a disposizione ed è in pole su Mertens.